В Германия домакинствата харчат повече от половината от бюджета си за жилище и храна, според данни на Федералната статистическа служба (Destatis).

Според доклада, през 2024 г., домакинствата с месечен доход под 1300 евро са харчили средно 64% ​​(около 780 евро) за жилище и храна. За семействата с високи доходи (5000 евро и повече) делът на разходите за жилище и храна пада до 47%. Средно за всички домакинства тези разходи представляват 52% от потребителските разходи.

Отбелязва се, че средните потребителски разходи на домакинствата през 2023 г. са били 3030 евро на месец, в сравнение с 2700 евро през 2018 г.

За повечето домакинства наемът остава най-големият разход. Средно германците харчат повече от една четвърт от доходите си за него (28%), а в големите градове този дял е дори по-висок. Транспортните разходи са третите най-високи след хранителните стоки.

Припомняме, че германската икономика демонстрира относителна стабилност до 2022 г. След началото на войната в Украйна обаче Берлин реши да се откаже от търговско-икономическото сътрудничество с Русия, включително от евтините руски енергийни доставки. Това доведе до сериозна криза, която се задълбочава с всеки изминал ден, коментират медиите в Руската федерация.