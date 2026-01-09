"От Вашингтон с любов": Тръмп удари президентско рамо на Орбан преди изборите в Унгария

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пожела "много успех" в предизборната кампания на унгарския премиер Виктор Орбан, неговия дългогодишен съюзник. Орбан се похвали с писмото от американския лидер на страницата си във "Фейсбук" в петък, като само за 4 часа то е събрало близо 19 хиляди реакции и почти 3000 коментара под поста озаглавен "От Вашингтон с любов", видя "Труд news".

Двамата лидери се срещнаха в Белия дом на 7 ноември, когато Тръмп предостави на Виктор Орбан едногодишно освобождаване от американските санкции върху руските енергийни ресурси, като по този начин предотврати повишаване на цените, което би ударило тежко унгарската икономика, заяви тогава Орбан.

В писмото си Доналд Тръмп казва, че "смелото лидерство" на Виктор Орбан е пример за останалия свят. Тръмп също така потвърждава, че иска да продължи "задълбочаването на сътрудничеството" с Унгария в областите на отбраната, енергетиката и незаконната миграция.

"Вие също така винаги сте отстоявали твърдо принципите, които правят Унгария толкова велико място - вяра, семейство и суверенитет", пише Тръмп в писмото до унгарския премиер от 10 декември.

Националистът Виктор Орбан е изправен пред това, което може да се окаже най-голямото му предизвикателство през 16-те години на власт, застрашен от комбинация от застояла икономика на Унгария, значително покачване на разходите за живот и скандал със злоупотреби в център за задържане на непълнолетни, като всички тези фактори помагат на неговия опозиционен съперник, чиято партия води в повечето социологически проучвания, коментира Reuters.

Според агенцията, парламентарните избори в Унгария вероятно ще се проведат през април.

През ноември двамата лидери обсъдиха и форми на финансова помощ, въпреки че Доналд Тръмп отрече твърденията на Орбан миналия месец, че Вашингтон вече се е съгласил да предостави финансова помощ на Унгария до 20 милиарда долара.

Унгарският министър-председател заяви на пресконференция в понеделник, че Унгария не е успяла да осигури финансовата подкрепа, която първоначално е поискала от Вашингтон, но че преговорите за евентуална подкрепа ще продължат.

В писмото Тръмп също така благодари на Орбан за поканата да посети Унгария и заяви, че екипът му ще "поддържа връзка".

В понеделник Виктор Орбан заяви също, че посещение на "високопоставен" американски политик вероятно ще се състои преди изборите.

Унгария трябва да проведе парламентарни избори следващата пролет, а консервативната партия Фидес на Орбан е застрашена от новата партия "Тиса", основана от Петер Мадяр, който подаде оставка от "Фидес" в началото на миналата година, след като се разведе с Юдит Варга, бившия министър на правосъдието и съюзник на премиера, припомня Reuters, цитирана от Agerpres.

Партията на Мадяр, която се определя като проевропейска центристко-дяснопартийна партия, бързо се утвърди като основна опозиционна партия и на европейските избори се класира на второ място, след Фидес, с почти 30% от гласовете. Последните проучвания на общественото мнение показват, че Тиса изпреварва Фидес по отношение на намеренията за гласуване и че Орбан рискува да загуби властта си след законодателните избори.