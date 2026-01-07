Орбан: Заседанията на Европейския съвет се превърнаха във военни съвети

Унгарският премиер Виктор Орбан.

Заседанията на Европейския съвет се превърнаха във военни съвети. Няколко от нас предлагат различен път: мир, стабилност и отговорна икономика. Това написа премиерът на Унгария Виктор Орбан в профила си в платформата Х. 

Той поясни, че в същото време Украйна иска 800 милиарда евро през следващите 10 години, "тласкайки Европа към още по-голям икономически упадък".

"Само въпрос на време е европейците да откажат да бъдат водени към разруха", написа още той. 

На 19 декември ЕС реши да предостави на помощ на Украйна в размер на 90 милиарда евро за периода 2026-2027 г.

