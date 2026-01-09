Германският износ се е свил рязко през ноември, доставките за САЩ са намалели

САЩ остават най-голямата дестинация за износ на Германия

Най-голямата европейска икономика е закупила най-много стоки от Китай

Германският износ неочаквано е спаднал през месец ноември, тъй като доставките към други страни от Европейския съюз и САЩ са намалели, докато промишлено производство в Германия е нараснало, показват официални данни в петък.

Външнотърговският излишък на Германия се е свил рязко до 13,1 милиарда евро (15,26 милиарда долара) през ноември, в сравнение със 17,2 милиарда евро през октомври, според данни, публикувани от Федералната статистическа служба (Destatis) и цитирани от Anadolu Agency. Цифрата е доста под пазарните очаквания за излишък от 16,3 милиарда евро.

На годишна база износът от най-голямата европейска икономика е намалял с 0,8% до 128,1 милиарда евро през ноември, докато вносът е нараснал с 5,4% до 115,1 милиарда евро. През ноември износът е спаднал с 2,5% на месечна база, докато вносът се е увеличил с 0,8%.

Износът на Германия към други държави членки на ЕС възлиза на 73,1 милиарда евро през месеца, докато вносът от тези страни възлиза на 58,7 милиарда евро. Износът към страни извън ЕС възлиза на 55,1 милиарда евро, докато вносът от страни извън блока достига 56,3 милиарда евро през ноември.

САЩ останаха най-голямата дестинация за износ на Германия, въпреки че доставките спаднаха с 4,2% на месечна база до 10,8 милиарда евро. На годишна база износът за САЩ се срина с 22,9%.

Износът за Китай се е увеличил с 3,4% на месечна база до 6,5 милиарда евро, докато доставките за Великобритания са намалели с 8,1% до 6 милиарда евро.

Що се отнася до вноса, Германия е закупила най-много стоки от Китай, като вносът е възлязъл на 14,9 милиарда евро през ноември, което е с 8% повече от октомври. САЩ са на второ място, като вносът се е увеличил със 7,9% на месечна база до 7,7 милиарда евро.