Канцлерът на Германия призна за "много критична" икономическа ситуация

Германският канцлер Фридрих Мерц изрази съжаление за "много критичните" икономически перспективи на страната си, докато правителството му дава приоритет на възстановяването на икономическия растеж тази година.

В писмо до депутатите от неговата дясноцентристко-правителствена коалиция, Мерц пише, че всички взети досега решения все още не са успели да подобрят достатъчно икономическата конкурентоспособност на Германия и ситуацията е "много критична в някои области".

"През 2026 г. ще трябва да се съсредоточим върху вземането на правилните политически и правни решения за радикално подобряване на условията в Германия“, се казва в документа, цитиран от германската информационна агенция ДПА и Anadolu Agency.

Икономиката на Германия се сви както през 2023 г., така и през 2024 г. Зимните прогнози, публикувани през декември 2025 г. от няколко големи германски икономически института, предвиждаха растеж от едва 0,1% през 2025 г. на фона на слабо външно търсене, включително рязък спад на износа за САЩ.

Бизнес анализаторите посочват високите цени на енергията, слабото глобално търсене и бавните структурни реформи, както и високите американски мита, като основни пречки за икономическото възстановяване на Германия.

Откакто стана канцлер през май 2025 г., Мерц обеща да съживи най-голямата икономика в Европа чрез мащабни публични разходи и увеличаване на инвестициите в отбрана и инфраструктура.

Неговото правителство ясно заяви, че възстановяването ще отнеме време и обяви данъчни облекчения и други реформи, но бизнес организациите подчертават, че темпът на промяна остава просто твърде бавен.