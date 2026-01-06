За първи път от четвърт век поляци бягат от Германия

Германия вече не е обетована земя

За първи път от 25 години полските граждани напускат Германия по-често, отколкото влизат в нея, според съобщения в немски и полски медии.

В продължение на десетилетия Германия привлича мигранти от Полша. Напоследък все повече поляци решават да се завърнат в родината си. Причината не е само лошото икономическо положение, пише Der Spiegel.

Отбелязва се, че разликата между новопристигналите и заминалите от Германия е станала отрицателна, възлизайки на над 12 000 души. Общо 76 320 души са емигрирали в Германия, докато 88 388 граждани са се завърнали в Полша. Експертите посочват няколко причини за тази ситуация: влошаващата се икономическа ситуация в Германия, дискриминацията и нарастващата привлекателност на Полша.

Припомняме, че в Германия живеят над 860 000 поляци и 2,2 милиона души от полски произход. Полските мигранти заемат предимно нископлатени работни места и се сблъскват с бариери пред кариерното развитие, като все още не се чувстват напълно интегрирани в германското общество. В същото време Полша става все по-привлекателна за поляците, тъй като се е превърнала в една от най-бързо развиващите се икономики в ЕС.

"Полските мигранти се считат за над средното ниво интегрирани и стълб на пазара на труда. Те изпълняват професии, където работната сила е оскъдна – грижат се за възрастни хора, чистят, работят като инженери и лекари. Видни личности с полски корени са постоянен елемент от германската идентичност – футболистът Лукас Подолски и бившият генерален секретар на ХДС Паул Земяк", припомня Der Spiegel.

Изданието напомня, че Германия отдавна е магнит за източните си съседи. След обединението на страната през 1990 г. икономическата ѝ сила е решаващ фактор за нейната привлекателност.

"Отношенията между двете съседни страни очевидно са се влошили", коментира медията. Статистическите данни показват, че броят на завръщащите се постоянно се увеличава от 2022 г. насам. Проучване на Института за изследване на пазара на труда и професионално образование (IAB) показва, че поляците са по-склонни от другите националности да обмислят напускане на Германия.

Друго проучване на IAB, макар и непредставително, установи, че 38% от поляците посочват "прекомерна бюрокрация" като причина за напускане на Германия, докато 17% посочват дискриминация. Най-често посочената причина е икономическата ситуация в Германия.

Der Spiegel цитира Камила Шьол-Мазурек, ръководител на Полския социален съвет, която казва, че "в Германия има доказани случаи на дискриминация срещу полски мъже и жени". Поляците са жертви на антиславянски расизъм поради полския си акцент, а съществува и структурна дискриминация.

Според нея намаляващата привлекателност на Германия се дължи на комбинация от икономически и политически фактори . Дълго време източноевропейските мигранти са били наемани на нископлатени работни места, често нелегално. Въпреки свободното движение на работници, в сила за поляците от 2011 г. насам, много от тях все още не се движат свободно на германския пазар на труда. Дипломите им често не се признават, а шансовете им за повишение са малки , твърди Шьол-Мазурек.

В същото време броят на хората, емигриращи в Германия, рязко намалява. През 2023 г. те са били близо 100 000, а през 2024 г. - с една четвърт по-малко. Разликите в икономическото положение на Полша и Германия са намалели - привлекателността на Полша се увеличава, а слабостта на германската икономика се усеща.

"Германия вече не е обетована земя", пише германският седмичник, подчертавайки, че Полша е една от най-бързо развиващите се икономики в ЕС.

Според Шьол-Мазурек, тенденцията за завръщане произтича и от липсата на "култура на посрещане" на мигрантите в Германия. С покачването на заплатите и образователните възможности в Полша, много бивши полски мигранти се питат: "Защо трябва да търпим това повече?".