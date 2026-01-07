Европа готви отговор на заплахите от САЩ за Гренландия

Европейците се подготвят да отвърнат на всички форми на заплахи от страна на Съединените щати, заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро, визирайки изказванията на американския президент Доналд Тръмп за Гренландия.

Френското външно министерство вече работи по план за реакция, който да позволи на Франция и нейните партньори да действат "убедително и въздействащо", и заедно, а не поотделно. Очаква се планът да бъде споделен с основните партньори на Франция в следващите дни, заяви министърът, цитиран от Франс прес.

Той припомни, че Вашингтон наскоро наложи и икономически санкции срещу европейски личности, сред които и бившия еврокомисар Тиери Бретон.

"Изправени пред тези признаци на заплахи, искаме да действаме, но да действаме заедно с нашите европейски партньори", подчерта Баро, добавяйки, че ще обсъди евентуален координиран европейски отговор с колегите си от Германия и Полша днес. По думите му Париж, Берлин и Варшава са сформирали "трио с капацитет да води Европа" по този въпрос.

Въпреки напрежението около Гренландия, френският министър заяви, че САЩ остават силно ангажирани с трансатлантическия алианс НАТО.

Баро съобщи още, че е разговарял с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който го е уверил, че Вашингтон изключва военен сценарий по отношение на Гренландия.

Вчера обаче говорител на Тръмп заяви, че президентът разглежда "няколко възможности" за Гренландия, включително военна. В отговор европейски лидери изразиха подкрепа за острова, като подчертаха, че само Дания и Гренландия могат да решават въпроси, свързани с тях, и напомниха, че датското кралство е член на НАТО, както САЩ.

Гренландските и датските власти призоваха за бързи разговори с Рубио с цел изясняване на възникналите "недоразумения".