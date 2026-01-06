Седем европейски държави отхвърлиха претенциите на Тръмп за Гренландия

Седем европейски държави изразиха солидарност с Гренландия, след подновения интерес на американския президент Доналд Тръмп към датската арктическа територия, предадоха ДПА и Ройтерс.

В съвместна декларация лидерите на Франция, Германия, Италия, Испания, Полша, Великобритания и Дания заявиха, че Гренландия принадлежи на нейния народ и само Дания и Гренландия могат да вземат решения по въпроси, засягащи отношенията им.

През последните седмици Тръмп повтори, че иска да получи контрол над Гренландия, идея, изразена за първи път през 2019 г. по време на първото му президентство, твърдейки, че тя е жизненоважна за американските военни и че Дания не е направила достатъчно, за да я защити.

Американска военна операция през уикенда във Венецуела, при която беше заловен президентът Николай Мадуро, допълнително разпали опасенията, че Гренландия може да се изправи пред подобен сценарий. Гренландия многократно е заявявала, че не иска да бъде част от Съединените щати.

„Гренландия принадлежи на своя народ. Дания и Гренландия, и само те, трябва да решават въпросите, отнасящи се до Дания и Гренландия“, се казва в изявлението на лидерите на Франция, Великобритания, Германия, Италия, Полша, Испания и Дания.

Лидерите заявиха, че сигурността в Арктика трябва да бъде постигната колективно със съюзниците от НАТО, включително Съединените щати.

„НАТО ясно заяви, че Арктическият регион е приоритет и европейските съюзници се отзоваха“, се казва в изявлението. „Ние и много други съюзници увеличихме присъствието, дейностите и инвестициите си, за да запазим Арктика безопасна и да възпираме противниците.“

Полският премиер Доналд Туск заяви във вторник, че Дания може да разчита на солидарността на цяла Европа по въпроса за Гренландия.

„Никой член не трябва да атакува или заплашва друг член на Организацията на Северноатлантическия договор. В противен случай НАТО би загубило смисъла си, ако възникнат конфликти или взаимни конфликти в рамките на алианса“, каза Туск пред репортери във Варшава.

"Нидерландия също напълно подкрепя съвместното изявление", заяви холандският премиер Дик Схоф в е"X".

За да парира критиките на САЩ относно отбраната на Гренландия, Дания миналата година обеща 42 милиарда датски крони (6,58 милиарда долара), за засилване на военното си присъствие в Арктика.

Началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър обаче отхвърли опасенията относно датския суверенитет и международното право.

„Можете да говорите колкото искате за международни тънкости и всичко останало. Но ние живеем в свят, в реалния свят, който се управлява от сила, който се управлява от принуда, който се управлява от мощ“, каза Милър по CNN в понеделник. „Няма нужда да мислим и дори да говорим за това в контекста на военна операция. Никой няма да се бие със САЩ за Гренландия“, добави Милър.

Само часове след операцията във Венецуела в събота, съпругата на Милър, Кейти Милър, публикува карта на Гренландия, оцветена в цветовете и шарките на флага на САЩ, придружена от текст „СКОРО!“.

Стратегическото местоположение на острова между Европа и Северна Америка го прави критично важен обект за американската система за балистична противоракетна отбрана. Неговите минерални богатства също са в съответствие с амбицията на Вашингтон да намали зависимостта от китайския внос.

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен заяви в понеделник, че правителството му се стреми да укрепи връзките си със Съединените щати и че гражданите не трябва да се страхуват от предстоящо американско превземане на страната.