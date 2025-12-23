Тръмп: САЩ се нуждаят от Гренландия заради националната си сигурност

Още по темата: Тръмп назначи свой специален пратеник за Гренландия, Дания е бясна 22.12.2025 21:25

Тръмп иска Гренландия да стане част от Съединените щати

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че Съединените щати се нуждаят от Гренландия за националната си сигурност и заяви, че специалният пратеник, когото е назначил за арктическия остров, ще „поведе атаката“, съобщава Reuters.

В неделя Тръмп назначи губернатора на Луизиана Джеф Ландри за свой специален пратеник в Гренландия, което предизвика нова вълна от критики от страна на Дания и Гренландия по повод интереса на Вашингтон към богатия на полезни изкопаеми арктически остров.

Тръмп се застъпи Гренландия, самоуправляваща се датска територия, да стане част от Съединените щати, като се позова на нейното стратегическо значение и минерални ресурси. Ландри, който встъпи в длъжност като губернатор през януари 2024 г., публично подкрепя идеята.

„Имаме нужда от Гренландия за националната сигурност, а не за минералите... Ако погледнете Гренландия, погледнете нагоре и надолу по крайбрежието, ще видите руски и китайски кораби навсякъде. Имаме нужда от нея за националната сигурност. Трябва да я имаме“, каза Тръмп пред репортери в Палм Бийч, Флорида.

President Trump emphasizes the U.S. needs Greenland for national security reasons: “We need Greenland for national security... You look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place.”



“We have to have it... Greenland’s a big deal.” pic.twitter.com/sJG0FVkWr5 — RedWave Press (@RedWave_Press) December 22, 2025

Датският премиер Мете Фредериксен и премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен по-рано заявиха в съвместно изявление, че Гренландия принадлежи на гренландците.

Гренландия, бивша датска колония с население от около 57 000 души, има право да обяви независимост съгласно споразумение от 2009 г., но остава силно зависима от риболова и датските субсидии.