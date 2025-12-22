Ники Минаж: Скъпи млади мъже, подражавайте на Тръмп и Ди Ванс

Суперзвездата Ники Минаж отново похвали президента на Америка Доналд Тръмп и неговият заместник Джей Ди Ванс. Това се случи по време на емоционален разговор на сцената на фестивал, организиран от „Turning Point USA" - консервативното младежко движение, основано от Чарли Кърк.

Певицата разговаря с Ерика Кърк, чийто съпруг Чарли беше застрелян през септември.

„Скъпи млади мъже, имате невероятни модели за подражание като нашия красив и елегантен президент, а също и като нашия вицепрезидент Джей Ди Ванс“, каза Минаж.

Малко след изявата на Минаж Белият дом публикува видеоклип от фестивала, в който тя казва: „Отнасям се с най-голямо уважение и възхищение към нашия президент“.

Казусът в Нигерия

Преди по-малко от месец американската рап икона Ники Минаж изнесе емоционална и мощна реч в централата на ООН в Ню Йорк, където говори за растящото религиозно насилие в Нигерия. Събитието, модерирано от журналистката Харис Фолкнър от Fox News, привлече световно внимание, след като президентът Тръмп призова за спешни действия в защита на християните в африканската държава.

„Искам да благодаря на президента Тръмп за това, че поставя този проблем на първо място,“ каза Минаж. Тя подчерта, че свободата на религията е естествено човешко право, което по света все по-често е под атака.

Звездата предупреди, че в Нигерия християни продължават да бъдат прогонвани от домовете си, убивани, а цели села – опустошавани. „Това не е разделение. Това е обединение на човечеството,“ заяви тя, подчертавайки, че говори за справедливост, а не политика.

Посланик Майкъл Уолтц похвали Минаж за смелостта ѝ да застане пред международната общност и да използва огромното си влияние, за да освети трагедията в Нигерия. Самата тя му отвърна: „Бог ни е дал влияние с цел. Ние няма да мълчим“.

Междувременно Тръмп разкри, че САЩ се подготвят за военни действия в Нигерия заради „екзистенциалната заплаха“ срещу християнското население. Но според експерти и местни жители, много от жертвите на атаките са и мюсюлмани, информира Associated Press.