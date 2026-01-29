ВМС на САЩ: Изтребителят F/A-XX е жизненоважен за бъдещи конфликти

Началникът на военноморските операции на САЩ адмирал Дарил Кодъл заяви, че разработването на изтребителя от шесто поколение F/A-XX е жизненоважно, пише Military Watch.

Представители на военноморските сили многократно са предупреждавали, че разработването на F/A-XX остава спешен приоритет, особено заради способността на службата да допринася за операциите в "Тихоокеанския театър на военните действия", където не само късите обсеги на сегашните изтребители F-35C и F-18E/F сериозно ограничават полезността им, но и новите изтребители от шесто поколение на Китай, които се очаква да влязат в експлоатация около 30-те години на 21-ви век, ги излагат на риск от остаряване.

Макар настоящите въздушни крила на самолетоносачите на ВМС на САЩ отдавна да се считат за вероятно остарели за конфликт с висока интензивност в Тихия океан, твърдението на адмирал Кодъл, че самолетът може да бъде жизненоважен дори за сражения с много по-малко способни противници като Иран, може да привлече ново внимание към програмата.

Въпреки че ВМС по-рано изглеждаха в по-добра позиция да финансират F/A-XX, отколкото ВВС за собствения си изтребител от шесто поколение, F-47, администрацията на Тръмп в началото на 2025 г. избра да даде приоритет на последния. Това се случи въпреки факта, че ВВС вече разполагаха със значителен флот от изтребители от пето поколение, докато инвестициите на ВМС в закупуване на изтребители от пето поколение останаха много ограничени, главно с цел да се даде приоритет на F/A-XX.