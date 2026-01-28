"Следващата атака ще бъде много по-тежка": Доналд Тръмп с остро предупреждение към Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Иран да сключи споразумение за ядрените оръжия или следващата атака на САЩ ще бъде "много по-тежка“.

„Надяваме се, че Иран бързо ще „седне на масата за преговори“ и ще договори справедливо и равностойно споразумение – БЕЗ ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ – което да е добро за всички страни. Времето изтича, това е наистина от съществено значение!“, написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“.

"Огромна Армада се насочва към Иран. Тя се движи бързо, с голяма мощ и цел. Това е по-голям флот, воден от великия самолетоносач „Абрахам Линкълн“, от този, изпратен във Венецуела. Както и във Венецуела, тя е готова и способна бързо да изпълни мисията си", предупреди президентът на САЩ.

Тръмп, който се оттегли от многонационалното ядрено споразумение с Техеран от 2015 г. по време на първия си мандат в Белия дом, припомни, че последното му предупреждение към Иран е било последвано от военен удар.

"Ако американцте искат преговорите да се състоят, ще трябва да спрат със заплахите и с прекомерните изисквания", заяви по-рано днес иранският външен министър Абас Арагчи в ефира на държавната телевизия.