Родители в знакова съдебна битка срещу Meta, YouTube и TikTok заради вреда за психичното здраве при децата и младежите

Три от най-големите технологични компании в света са изправени пред знакова съдебна битка в Лос Анджелис, започваща тази седмица, заради твърдения, че техните платформи - Instagram на Meta, TikTok на ByteDance и YouTube на Google - умишлено пристрастяват и вредят на децата, предава ABC News.
Близо 1600 ищци, представляващи повече от 350 семейства и 250 училищни района, публично съдят Meta, Snap, YouTube и TikTok, обвинявайки технологичните гиганти в умишлено създаване на продукти, които са пристрастяващи и вредни за младите хора, пише The Guardian.
Според изданието, на 27 януари във Висшия съд на Лос Анджелис ще започне серия от съдебни процеси, където "стотици американски семейства ще твърдят, че платформи като Meta, Snap, TikTok и YouTube вредят на децата". Ищците са убедени, че младите хора, пристрастени към социалните медии, стават жертва на депресия, хранителни разстройства, самонараняване и други проблеми с психичното здраве.
Очаква се първата фаза на процеса да продължи от шест до осем седмици. Случаят се отнася до 19-годишна жена, която твърди, че е развила проблеми с психичното здраве в ранна възраст, след като се е пристрастила към приложения за социални медии. Нейният процес ще бъде първият от приблизително 22 "значими" процеса, използвани като тестови случаи за оценка на реакциите на съдебните заседатели и потенциалните присъди. В крайна сметка, знаковите процеси ще обхванат хиляди съдебни дела, координирани заедно.
Ищците искат финансово обезщетение и съдебна забрана, която да преработи платформите и да установи стандарти за безопасност в целия бранш. Очаква се сред ключовите свидетели да бъдат висши ръководители на социални медии, като например главния изпълнителен директор на Snap Евън Шпигел и главния изпълнителен директор на Instagram Адам Мосери и основателят и главен изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг, както и експерти по онлайн вредите.