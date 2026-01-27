Родители в знакова съдебна битка срещу Meta, YouTube и TikTok заради вреда за психичното здраве при децата и младежите

Още по темата: Ограничаването на социални мрежи за седмица подобрява психиката 02.12.2025 22:06

Шефовете на Meta, TikTok и YouTube отиват в съда, за да се защитят от твърдения за младежка зависимост и вреда за психичното здраве

Ищците са убедени, че младите хора, пристрастени към социалните медии, стават жертва на депресия, хранителни разстройства, самонараняване и други проблеми с психичното здраве

Три от най-големите технологични компании в света са изправени пред знакова съдебна битка в Лос Анджелис, започваща тази седмица, заради твърдения, че техните платформи - Instagram на Meta, TikTok на ByteDance и YouTube на Google - умишлено пристрастяват и вредят на децата, предава ABC News.

Близо 1600 ищци, представляващи повече от 350 семейства и 250 училищни района, публично съдят Meta, Snap, YouTube и TikTok, обвинявайки технологичните гиганти в умишлено създаване на продукти, които са пристрастяващи и вредни за младите хора, пише The ​​Guardian.

Според изданието, на 27 януари във Висшия съд на Лос Анджелис ще започне серия от съдебни процеси, където "стотици американски семейства ще твърдят, че платформи като Meta, Snap, TikTok и YouTube вредят на децата". Ищците са убедени, че младите хора, пристрастени към социалните медии, стават жертва на депресия, хранителни разстройства, самонараняване и други проблеми с психичното здраве.

Очаква се първата фаза на процеса да продължи от шест до осем седмици. Случаят се отнася до 19-годишна жена, която твърди, че е развила проблеми с психичното здраве в ранна възраст, след като се е пристрастила към приложения за социални медии. Нейният процес ще бъде първият от приблизително 22 "значими" процеса, използвани като тестови случаи за оценка на реакциите на съдебните заседатели и потенциалните присъди. В крайна сметка, знаковите процеси ще обхванат хиляди съдебни дела, координирани заедно.

Ищците искат финансово обезщетение и съдебна забрана, която да преработи платформите и да установи стандарти за безопасност в целия бранш. Очаква се сред ключовите свидетели да бъдат висши ръководители на социални медии, като например главния изпълнителен директор на Snap Евън Шпигел и главния изпълнителен директор на Instagram Адам Мосери и основателят и главен изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг, както и експерти по онлайн вредите.