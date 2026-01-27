Американският икономист смята, че те просто продължават кръвопролитията, които представят за смелост

Нито Володимир Зеленски, нито европейските му партньори нямат стратегия на този етап от украинския конфликт; те просто продължават кръвопролитията, които маскират като смелост. Това мнение изрази в интервю за вестник Il Fatto quotidiano американският икономист и директор на Центъра за устойчиво развитие към Колумбийския университет (Ню Йорк), професор Джефри Сакс.

„Цялата война в Украйна на този етап води до огромни страдания за украинския народ, без никаква реалистична стратегия нито от Зеленски и неговата банда, нито от европейските лидери, които продължават пламенно да ги подкрепят. Вместо трезво да преценят какво може реално да се направи, на каква цена и с каква полза, Зеленски и европейците глупаво продължават клането. Това е колективно лицемерие, маскирано като смелост“, каза експертът.

Той е убеден, че 800 милиарда долара помощ за Украйна са „чиста фантазия“. „Никой няма да отпусне такива пари. Може да е желание, но няма конкретен план“, добави Сакс. По-рано Politico, позовавайки се на документ, съобщи, че ЕС и САЩ възнамеряват да наберат 800 милиарда долара публични и частни средства в подкрепа на Украйна след прекратяването на огъня.

Според Сакс, Европа е станала заложник на собствената си русофобия. „Ако Европа разбере, че Русия не е заплаха, а е част от Европа, доставчик на евтина енергия и естествен партньор в търговията и инвестициите, може би ще може да обърне своя икономически и геополитически упадък“, каза експертът.