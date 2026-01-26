Частен самолет с 8 души на борда се разби в американския щат Мейн

Частен самолет с осем души на борда е катастрофирал при излитане от международното летище в Бангор в американския щат Мейн в неделя вечер, съобщи Федералната авиационна администрация на САЩ, цитирана от Ройтерс.
The wreckage of a Bombardier Challenger 650 is currently sitting upside down on the runway in Bangor, Maine after a fatal plane crash.— Conflict Alarm (@ConflictAlarm) January 26, 2026
All 8 people that were on board died . No names released yet.
Preliminary data identifies the jet as N10KJ, registered to a Texas-based… pic.twitter.com/Hyj5zjvtCF
Засега няма официална информация за съдбата на пътниците и екипажа, но правителствен служител е съобщил, че след катастрофата е избухнал значителен пожар.
Той е уточнил, че по-рано самолетът „Бомбардие Челинджър 600“ е пристигнал в Мейн от Тексас.
Според Асошиейтед прес инцидентът е станал в условията на снежна буря, която обхвана много райони на САЩ, включително Нова Англия.
Причините за катастрофата се разследват.