„Армадата“ на Тръмп пред портите на Иран: САЩ изпращат най-големия самолетоносач в света в Близкия Изток

Американският самолетоносач USS Gerald R. Ford, смятан за най-големия и мощен военен кораб в историята, и неговите ескортни кораби, разположени преди това в Карибите, ще бъдат пренасочени към Близкия Изток и не се очаква да се върнат в домалните си пристанища преди края на април или началото на май, според статия, публикувана в The New York Times.

Екипажът на самолетоносача е бил информиран за новите заповеди от администрацията на Тръмп в четвъртък, съобщи източникът. Четирима американски служители, които говориха при условие за анонимност, тъй като не са упълномощени да обсъждат решението публично, потвърдиха операцията.

Новите заповеди ще позволят на ударната група на самолетоносача USS Gerald R. Ford да се присъедини към ударната група на самолетоносача USS Abraham Lincoln в Персийския залив. Ходът е част от засиления натиск на президента Доналд Тръмп върху иранските лидери.

На 10 февруари Тръмп публично заяви, че иска да изпрати втори самолетоносач в региона, дори когато Вашингтон и Иран се готвеха да възобновят преговорите, насочени към избягване на нов конфликт. По това време нито Белият дом, нито ВМС на САЩ бяха уточнили кой кораб ще бъде разположен.

USS Gerald R. Ford (CVN-78) е флагманският кораб от най-новия клас самолетоносачи на ВМС на Съединените щати и е кръстен на 38-ия президент на Съединените щати, Джералд Форд. Той е служил във ВМС на САЩ по време на Втората световна война, включително на борда на лекия самолетоносач USS Monterey в Тихоокеанския театър на военните действия.

Строежът на кораба започна на 11 август 2005 г. с церемония по рязане на стомана от Northrop Grumman. Килът беше положен на 13 ноември 2009 г.

Самолетоносачът официално влезе в експлоатация с ВМС на САЩ на 31 май 2017 г. и беше въведен в експлоатация от президента Доналд Тръмп на 22 юли 2017 г. Първото му оперативно разполагане се състоя на 2 май 2023 г., когато отплава от военноморската база Норфолк.

Разполагането му в Близкия изток се интерпретира от анализаторите като силен стратегически сигнал, изпратен към Техеран, в изключително нестабилен регионален контекст.