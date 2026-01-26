SM-39 Razor: Stavatti предлага на САЩ изтребител със скорост над 4900 км/ч

Американската компания Stavatti Aerospace е предложила самолета SM-39 Razor на ВМС на САЩ като нов палубен изтребител. Това съобщиха от компанията в платформата "X".
SM-39 е стелт самолет от шесто поколение с два двигателя и ниска забележимост, задвижван от два турбовентилаторни двигателя с форсаж и адаптивен цикъл от следващо поколение.
SM-39 ще развива максимална хоризонтална скорост над 4900 км/ч, ще има тактически радиус над 1 200 морски мили, вътрешно разположение на въоръжението и свръхманевреност. Самолетът може да замени изтребители F/A-22, F-15 и Су-27 във ВВС на САЩ и съюзническите държави.
SM-39 ще се произвежда във версии с едноместна кабина (SM-39S), двуместна тандемна версия (SM-39T) и безпилотна / автономна / с изкуствен интелект версия (SM-39U).
Stavatti планира производство на до 200 самолета SM-39 годишно, като пряко ще осигури заетост на приблизително 1 600 висококвалифицирани служители за период от над 20 години. Компанията предлага Военноморските сили на САЩ да придобият 600 самолета SM-39 Razor при единична цена от 85 млн. долара за самолет, или обща стойност от 51 млрд. долара.
SM-39 ще се произвежда в Съединените щати, в нова фабрика на Stavatti.
Stavatti is proposing the SM-39 Razor as the Next Carrier Air Dominance (NCAD) Fighter for the US Navy. A 6th generation twin engine low-observable stealth aircraft, the SM-39 is powered by two next generation adaptive cycle afterburning turbofans. The SM-39 will have a maximum… pic.twitter.com/xbXkvoTbpd— Stavatti Aerospace (@StavattiAero) January 24, 2026