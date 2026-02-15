Обама за извънземните: Те съществуват!

Извънземните все пак съществуват? Поне според бившия президент на САЩ Барак Обама. В непринуден разговор в подкаста „Без лъжа“ с ютюб звездата Брайън Тайлър Коен, 44-ият президент на Съединените щати беше попитан: „Истински ли са извънземните?“

Обама се усмихна и отговори: „Те съществуват, но аз не съм ги виждал.“ От къде знае, че извънземните съществуват, ако самият той не ги е виждал, Обама не обясни.

Думите му дойдоха като част от бърза поредица от въпроси. Когато беше попитан за Зона 51, той отговори по-конкретно и с очевидна ирония: „Няма подземна база – освен ако няма някаква гигантска конспирация, която се крие дори от президента на Съединените щати.“

Но темата за извънземните същества не свърши дотук. Коен искаше да разбере кой е бил първият въпрос, на който Обама е поискал отговор в началото на президентството си. Смеейки се, Обама отговори: „Къде са извънземните?“

Митът за "Зона 51"

От 50-те години на миналия век в Съединените щати продължават да се носят слухове, че в "Зона 51", военна база в пустинята на Невада, се пазят катастрофирали НЛО и се провеждат свръхсекретни изследвания и обратно инженерство за възстановяване на чуждопланетни технологии. Любителите на теориите на конспирацията твърдят, че съществуват тайни хангари, лаборатории с извънземни технологии и учени, работещи върху супероръжия, телепортация и пътуване във времето.

През 2021 г. Обама призна в токшоу, че веднага след встъпването си в длъжност е попитал дали има тайна лаборатория, в която се намират извънземни обекти. Отговорът тогава бил категорично „не“. Той обаче потвърди, че съществуват видеоклипове и снимки на обекти в небето, чиито движения не се поддават на просто обяснение.