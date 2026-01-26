Над 11 400 полета отменени - мощна зимна буря парализира въздушния трафик в САЩ

Още по темата: МВнР с предупреждение: Очаквайте отмяна на полети и блокирани летища заради снеговалежите в САЩ 23.01.2026 15:45

Над 11 400 полета в Съединените щати бяха отменени в неделя заради силна зимна буря, обхванала голяма част от страната, съобщава FlightAware.

Лошото време засегна район от южните части на Скалистите планини до Нова Англия и постави под предупреждение около 180 милиона души, по данни на Националната метеорологична служба. В североизточните щати се очакваха 30–60 см сняг, включително във Вашингтон, Ню Йорк и Бостън.

Според анализаторите от Cirium това е най-мащабният срив във въздушния транспорт от началото на пандемията. Най-засегнати са летищата в североизточната част на страната. „ЛаГуардия“ временно спря работа, а на летище „Роналд Рейгън“ във Вашингтон всички излитащи полети бяха отменени.

Във Филаделфия са отменени 94% от полетите, а на „Джон Ф. Кенеди“ – около 80%. Сериозни затруднения са отчетени и в Далас–Форт Уърт, Шарлът и Атланта.

Най-много отменени полети са регистрирали American Airlines, Delta, Southwest, United и JetBlue. Експерти предупреждават, че нормализирането на графика може да отнеме няколко дни и да засегне и региони извън директния път на бурята.