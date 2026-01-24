Пентагонът вече не гледа на китайската заплаха като на основен приоритет

В петък вечерта Пентагонът публикува дългоочаквана стратегия, която дава приоритет на американската територия и Западното полукълбо - поразителен обрат спрямо предишните администрации, който е в съответствие с военните удари на президента Доналд Тръмп във Венецуела и усилията му за придобиване на Гренландия, пише Politico.

Националната отбранителна стратегия – драматична промяна дори от първата администрация на Тръмп – вече не се фокусира основно върху противодействието на Китай. Вместо това, тя обвинява предишни администрации за игнориране на американските интереси и застрашаване на достъпа на американските военни до Панамския канал и Гренландия.

Стратегията призовава за обръщане на внимание на „практичес

ките интереси“ на американската общественост и за отказ от „грандиозни стратегии“.

Планът на Пентагона, за разлика от Националната стратегия за сигурност, публикувана миналия месец , не се фокусира силно върху Европа, нито нарича континента място в „цивилизационен упадък“. Но акцентира върху това, което администрацията възприема като намаляващо значение на континента.

„Въпреки че Европа остава важна, тя има по-малък и намаляващ дял от световната икономическа мощ“, се казва в стратегията. „Въпреки че сме и ще останем ангажирани в Европа, ние трябва - и ще - дадем приоритет на защитата на родината на САЩ и възпирането на Китай.“

Документът, който обикновено следва Стратегията за национална сигурност, излезе след месеци забавяне. През септември Politico съобщи, че проект е достигнал до бюрото на министъра на отбраната Пийт Хегсет. Но той остана там с месеци, тъй като служители на администрацията се бореха как да опишат заплахата за САЩ, представлявана от Китай на фона на търговските преговори със страната.

В стратегията се казва също, че САЩ „вече не трябва да отстъпват достъп или влияние върху ключови територии в Западното полукълбо“, включително Мексиканския залив. Но тя предлага малко подробности за това как Пентагонът ще постигне тази цел.

Първата администрация на Тръмп даде приоритет на Китай в своята отбранителна стратегия от 2018 г. като най-голямата заплаха за сигурността на САЩ. Това мнение беше допълнително отразено в стратегията на администрацията на Байдън от 2022 г.

Но стратегията за 2026 г. вместо това подчертава продължаващия фокус на САЩ върху дипломацията с Китай - ехо от неотдавнашния им годишен доклад за военното натрупване на Пекин - като същевременно „изгражда силна защита срещу отричане“ в Тихия океан, за да възпре потенциална война. Тя не посочва какви американски активи може да изпрати Пентагонът в региона.

В документа се споменават заплахи към САЩ от Русия, Иран и Северна Корея, но те не са толкова изявени.