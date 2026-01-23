Тръмп предлага да се приложи Член 5 от НАТО, за да се "изпробват" съюзниците

Предложението препотвърждава мнението на Тръмп, че Съединените щати правят много повече за НАТО, отколкото получават в замяна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази идеята, че е трябвало да се позове на Член 5 от Договора за НАТО, за да помогне за контрола на южната граница на Съединените щати, предполагайки, че Алиансът може да бъде използван за укрепване на сигурността на границата на САЩ, пише CNN.

"Може би трябваше да изпробваме НАТО: да се позовем на член 5 и да принудим НАТО да дойде тук и да защити южната ни граница от по-нататъшни нашествия на нелегални имигранти, като по този начин освободим голям брой агенти на граничния патрул за други задачи", написа Тръмп в публикация в Truth Social.

Постът на президента идва в контекста на завръщането му от Швейцария, където той присъства на Световния икономически форум и се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Предложението сякаш отново подчертава вече изказаното мнение на Тръмп, че Съединените щати правят много повече за НАТО, отколкото получават в замяна.

"Проблемът с НАТО е, че ние ще бъдем на тяхна страна на 100 процента, но не съм сигурен, че те биха били на наша страна, ако ги повикаме", каза Тръмп в сряда. Член 5 е принципът, че нападение срещу една държава членка на НАТО се счита за нападение срещу всички. Той е стълб на Алианса от основаването му през 1949 г. като противовес на Съветския съюз и е бил официално задействан само веднъж, след терористичните атаки срещу Съединените щати на 11 септември 2001 г.

Отношенията между НАТО и основния му член, САЩ, се усложниха през последните дни поради настоятелните изявления на президента Тръмп относно желанието му да анексира Гренландия, арктически остров под датски суверенитет, който е и част от Северноатлантическия договор. Въпреки това, американският държавен глава постигна принципно споразумение с Рюте, в опит да гарантира сигурността в района и да предотврати поемането на контрол над този стратегически остров от страна на Русия и Китай, но без да поставя под въпрос датския суверенитет над Гренландия.

В същото време американският лидер разработва строга имиграционна политика на вътрешно ниво, при която хиляди чужденци са били арестувани от Службата за имиграция и митнически контрол (ICE), пише CNN, цитирана от News.ro.