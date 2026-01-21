Президентът на САЩ Доналд Тръмп може да остане начело на „Съвета за мир“ дори след края на президентския си мандат.Това съобщава Bloomberg.

„Президентът... Тръмп все още може да оглави предложения от него „Съвет за мир“, след като напусне Белия дом. (Той ще бъде председател - бел.ред.), докато не подаде оставка“, каза неназован американски служител.

Той добави, че бъдещият президент на САЩ ще може да назначи или номинира официален представител на САЩ в съвета на директорите.

Bloomberg отбелязва, че възможността Тръмп да заеме поста председател доживот е друг нюанс в създаването на знакова дипломатическа инициатива, която среща съпротива от други лидери на Г-7. Това се случва и в момент, когато администрацията се опитва да изясни кой ще бъде в борда, как ще бъде управляван и как ще функционира.

Миналата седмица Белият дом обяви назначаването на няколко представители в Изпълнителния съвет, включително държавния секретар Марко Рубио, специалния пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Кушнер. Но остана неясно дали те са считани за представители на САЩ или са назначени в лично качество.

Още по-трудно за Тръмп е проектът на харта, който призовава държавите да внесат поне 1 милиард долара, за да си осигурят постоянно място в съвета. Проектът предвижда също, че самият Тръмп ще контролира тези средства.

На въпроса дали сумата от 1 милиард долара е входна такса за съвета на директорите, източник на Bloomberg отговори отрицателно и заяви, че на страни, които правят значителен принос към проекти и искат да запазят надзорна роля, ще бъде позволено да останат в него.

По-рано във вторник Тръмп предположи, че Съветът за мир може да замени неефективната ООН, добавяйки, че организацията все още може да помогне в неговите мироопазващи усилия.

„ООН просто не беше много полезна. Аз съм голям фен на потенциала на ООН, но тя никога не го е реализирала напълно. Трябва да позволим на ООН да продължи работата си, защото потенциалът ѝ е огромен“, каза американският президент.

Тръмп добави, че би искал „да нямаме нужда от мирен съвет“, но подчерта, че във всички войни, които е уреждал, „Организацията на обединените нации нито веднъж не му е помогнала“.