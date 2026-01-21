Италия казва "не" на Съвета за мир на Тръмп: Дори Конституцията е пречка

Италия няма да бъде част от "Съвета за мир", инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи в сряда всекидневникът Corriere della Sera.

Цитираният източник пише, че има опасения, че присъединяването към подобна група, водена от лидера на една държава, би нарушило конституцията на Италия.

Планът на Тръмп досега е предизвикал предпазливи реакции от западните съюзници, като дипломати казват, че подобен орган може да подкопае работата на Организацията на обединените нации.

Президентът на САЩ ще председателства церемония по откриването на новата група в Давос, Швейцария, в четвъртък, по случай Световния икономически форум.

Източник каза пред Reuters, че италианският премиер Джорджа Мелони, която има тесни връзки с Тръмп, е малко вероятно да отиде в Давос. Италианското правителство не отговори веднага на искане за коментар.

"Съветът за мир" ще бъде председателстван доживотно от Тръмп и ще започне с надзор върху прилагането на 20-точков план, предназначен да сложи край на войната в Газа, преди да се разшири, за да разреши глобални конфликти. Държавите членки ще трябва да платят такса от 1 милиард долара всяка, за да получат постоянно членство.

Съгласно Конституцията си, Италия може да се присъедини към международни организации, които гарантират "мир и справедливост между народите", само „при условия на равенство с други държави", условие, несъвместимо с върховенството на САЩ в новия съвет, съобщава Corriere della Sera. Вестникът не цитира източници за своя репортаж.

"Може би премиерът в крайна сметка ще присъства на срещата, поради съображения за добросъседство с Белия дом. Тя обаче все повече осъзнава, че не може да подпише от името на Италия за приемане в съвета, освен членската такса, необходима за присъединяване към клуба на Тръмп", коментира изданието.

Покани за присъединяване към съвета са отправени до около 60 държави, но само няколко, включително Унгария и Израел, досега са ги приели безрезервно. Нарастващите опасения сред западните съюзници на страната, Кремъл заяви тази седмица, че руският президент Владимир Путин също е бил поканен да се присъедини към Съвета.