Гръцката армия ще модернизира 170 танка Leopard

Leopard 2A4 са от основно значение за присъствието на армията по границата с Еврос

Гръцката армия планира да модернизира около 170 от своите основни бойни танкове Leopard 2A4, като модернизацията на възможностите се забави от влизането им на въоръжение през 2005 г.

Генералният щаб на армията реши да замени системата за управление на огъня на танковете с модерна версия и да добави системи за засилване на активната защита, допълвайки съществуващите пасивни мерки, адаптирани от уроците от войната в Украйна, включително защитни клетки, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Модернизацията ще бъде извършена в Гърция от METKA. Тя се отлага от години, а настоящата система за управление на огъня е по-лоша не само от по-новите танкове Leopard 2A6 HEL, но и от моделите Leopard 1A5, които влязоха в експлоатация през 1993 г. след подобрения.

Танковете Leopard 2A4 са от основно значение за присъствието на армията по границата с Еврос. Гърция разполага с над 850 танка Leopard общо и около 1200, включително произведените в САЩ варианти на M48. Гърция разполага с най-големия танков парк в Европа, оформен от миналите напрежения с Турция, която модернизира своите танкове Leopard чрез местната си промишленост.