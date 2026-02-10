Кървав ад в приют: Украинец уби петима с брадва и чук

Седемдесет и две годишен мъж украинец е убил с брадва и чук петима души в център за настаняване на разселени от конфликта в Украйна хора, предаде Франс прес, като се позова на местната полиция.

Тежкото престъпление е извършено в сграда на бивше училище, използвана като приют за вътрешно разселени лица. По първоначални данни мотивът все още не е напълно изяснен, но разследващите сочат, че става дума за семеен конфликт, който ескалирал във физическа разправа между обитателите на центъра.

Сред жертвите са трима мъже на възраст 56, 60 и 68 години, както и две жени – на 78 и 81 години. Четирима от загиналите са били разселени от Донецка област, а петата жертва е от Кировградска област.

Кадри, разпространени от полицията, показват пробита врата на една от стаите в приюта, както и следи от кръв по пода и по използваните оръжия – брадва и чук.

Нападателят е също разселен от Донецка област. Той е арестуван и срещу него се води разследване за предумишлено убийство, заявиха от канцеларията на главния прокурор на страната.