Крал Чарлз III с първи думи по случая "Епстийн"

Крал Чарлз III за пръв път коментира скандала „Епстийн“. Той заяви, че е готов да окаже съдействие на полицията, докато властите разглеждат обвиненията срещу Андрю Маунтбатън-Уиндзор, съобщи BBC.

„Кралят ясно е заявил – с думи и чрез безпрецедентни действия – дълбоката си загриженост във връзка с обвиненията, които продължават да излизат наяве относно поведението на г-н Маунтбатън-Уиндзор“, посочи говорител на Бъкингамския дворец.

„Макар конкретните твърдения да са въпрос, по който г-н Маунтбатън-Уиндзор следва да се произнесе сам, ако към нас се обърне полицията на графство Темз Вали, ние сме готови да ѝ окажем пълно съдействие, както бихте очаквали“, добави той.