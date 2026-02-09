Съпругата на гръцкия премиер е хоспитализирана след инцидент в Милано

Марева Грабовски-Мицотаки е претърпяла операция на двете ръце

Марева Грабовски-Мицотаки, съпруга на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, се възстановява в Атина след операция на ръката след инцидент в Милано по време на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри, собщават гръцки медии.

Тя е претърпяла операция на двете ръце, след като е била контузвана по време на пътуване до Италия за церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри и се възстановява в стабилно състояние.

Съпругата на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис се възстановява в болница след инцидент в Милано по време на пътуване за участие в церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри, съобщиха официални лица.

Марева Грабовски-Мицотаки е претърпяла операция на двете ръце в болница в Атина, след като се е завърнала от Италия. Процедурите са извършени от ръководителя на отделението за хирургия на ръцете и микрохирургия на болницата. Според наличната информация състоянието ѝ е добро и тя остава хоспитализирана за възстановяване, като премиерът е до нея.

Инцидентът е станал в събота, докато двойката е била в Милано за откриването на Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026. В петък вечерта премиерът пътува до италианския град със съпругата си, за да присъства на церемонията.

По-рано Мицотакис сподели снимка в социалните мрежи от Олимпийския стадион в Милано, на която позира със съпругата си, като се пошегува в надписа, че „този път не вали“, визирайки обилните валежи, които засегнаха предишна церемония по откриването на Олимпийските игри в Париж, на която той присъстваше с дъждобран.

Церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано-Кортина беше обявена за открита от президента на Италия в цветно събитие, подчертаващо историята, изкуствата и модата на страната, на което присъстваха международни официални лица, включително вицепрезидентът на САЩ и държавният секретар на САЩ.