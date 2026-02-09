Как и кога се изплаща Великденският бонус в Гърция

Изчислението се основава на редовните доходи на служителя 15 дни преди Великден

Крайният срок за изплащане на Великденския бонус на служителите в частния сектор в Гърция наближава, като работодателите са длъжни да внесат плащането не по-късно от Велика сряда, 8 април 2025 г., съобщава To Vima.

Всички служители в частния сектор – независимо дали работят на пълен или непълен работен ден, на срочни или безсрочни договори – имат право на Великденския бонус, при условие че са имали активно трудово правоотношение през съответния период.

Как се изчислява Великденският бонус

Служителите, на които се изплаща месечна заплата, имат право на сума, равна на половин месечна заплата, докато тези, на които се изплаща дневно, получават 15 дневни заплати. Крайната сума зависи от продължителността на заетостта през периода на изчисление, който е от 1 януари до 30 април 2025 г.

Изчислението се основава на редовните доходи на служителя 15 дни преди Великден. От 1 април 2025 г. се прилагат нова законоустановена минимална работна заплата и минимална дневна работна заплата за работниците, обхванати от съответния регламент.

Работодателите трябва да изплащат великденския бонус само в брой, чрез банков превод по платежната сметка на служителя. Всяко плащане трябва ясно да посочва причината и периода, който обхваща. Плащане в натура не е разрешено.

Служителите, чиито договори са приключили през периода на изчисление – независимо дали поради уволнение или доброволно напускане – все още имат право на пропорционален великденски бонус. В такива случаи доходите от последния ден на работа се използват като основа за изчисляване.

За служителите на заплата бонусът съответства на 1/15 от половин месечна заплата за всеки осем отработени календарни дни. За служителите на дневна заплата той е равен на една дневна заплата за всеки осем отработени календарни дни. Дори служителите, които са работили по-малко от осем дни, имат право на пропорционална сума.

Ако великденският бонус не бъде изплатен навреме, служителите или техните синдикати могат да подадат жалба до Инспекцията по труда, което може да доведе до съдебни действия срещу работодателя. Жалби могат да бъдат подадени и директно до полицията, което позволява ускорени съдебни процедури.