Македонски певец беше отвлечен в Белград, полицията го спаси

Поп изпълнителят от Северна Македония Даниел Каймакоски е бил отвлечен рано тази сутрин пред нощен клуб с сръбската столица Белград, но по-късно е бил спасен от полицията, съобщи регионалната телевизия Ен 1, като се позовава на сръбските власти.

Двама неустановени заподозрени са заплашили Каймакоски с нож и с огнестрелно оръжие в центъра на Белград, като са го принудили да се качи в автомобил и са му поискали пари, предаде БТА.

По-късно полицейски служители спрели автомобила край град Рума след преследване.

На Каймакоски е била оказана медицинска помощ за нараняванията, които са му били нанесени.

Извършителите са избягали и все още са на свобода.

Прокуратурата в Белград е класифицирала случая като отвличане. От там заявиха, че разследването му продължава.

Според сръбски медии певецът е бил отвлечен, докато седял в автомобила си в развлекателния район Бетон Хала. Твърди се, че извършителите го завързали и му поискали 20 хиляди евро.

При преследването автомобилът на похитителите се ударил в мантинела, след което те го изоставили и избягали пеша.

Каймакоски е популярен в бившето югославско пространство и е носител на наградата „MTV Best Adria Act“ за 2015 г.