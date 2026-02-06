Норвежката престолонаследница се извини на краля за връзките си с Джефри Епстийн

Норвежката престолонаследница Мете-Марит издаде официално изявление, в което се извини на краля и цялото норвежко общество за контактите си с осъдения в САЩ за сексуални престъпления финансист и милионер Джефри Епстийн.

Изявлението й беше провокирано от новите публикации и документи, които показват, че връзката ѝ с Епстийн е била по-дълга и по-близка, отколкото се твърдеше преди.

„Бих искала да поднеса най-дълбоките си извинения за приятелството си с Джефри Епстийн. Важно е да се извиня на всички, които разочаровах. Някои от съобщенията между мен и Епстийн не отразяват това, което бих искала да бъда“, заяви престолонаследницата.

Когато информацията за контактите им се появи през 2019 г., Мете-Марит твърдеше, че е спряла да общува с финансиста още през 2013 г. Новите „досиета на Епщайн“ обаче показаха, че това не е вярно.

Особено възмущение в Норвегия предизвикаха разкритията, че Мете-Марит лично е посетила Епстийн през 2013 г. и се е срещнала с него по време на ваканция в присъствието на децата си.

Скандалът сериозно навреди на репутацията на кралското семейство, което и без това преживява труден период. В момента в Осло тече процесът срещу сина на престолонаследницата, Мариус: той е обвинен в четири изнасилвания.