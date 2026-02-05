Акция на властите в Северна Гърция: Собственици на домашни любимци наказани с глоби

Още по темата: Опасна вода в Гърция: Властите забраниха чешмяната вода на остров Егина 05.02.2026 09:01

Най-честите нарушения са свързани със собственици, които разхождат кучета без каишки

Властите в Северна Гърция приключиха кампания за прилагане на закона, насочена към небрежни собственици на домашни любимци в няколко общини, което доведе до десетки глоби за нарушения на закона, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Операцията, ръководена от служители от участъка Корделио-Евосмос в сътрудничество с общинската полиция и ветеринарните служби на Солун, извърши 151 проверки на място на собственици на домашни любимци. Патрулите обхванаха няколко големи области, включително Неаполи-Сикиес, Павлос Мелас, Пилея-Хортиатис и Каламария.

Според полицейски доклад, публикуван в четвъртък, най-честите нарушения са свързани със собственици, които разхождат кучета без каишки и не поставят микрочип на домашните си любимци, като и двете носят глоба от 300 евро.

По-тежки санкции бяха наложени за опасения относно хуманното отношение към животните. Властите наложиха четири глоби от 1000 евро – две за непредоставяне на задължителни годишни ветеринарни прегледи и още две за по-широки нарушения на стандартите за хуманно отношение към животните. Освен това няколко собственици бяха санкционирани за това, че не са почистили след домашните си любимци.