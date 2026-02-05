Екстремно време в Гърция: Торнадо нанесе щети в Корфу

Още по темата: Опасна вода в Гърция: Властите забраниха чешмяната вода на остров Егина 05.02.2026 09:01

Проливни дъждове предизвикаха наводнения в Кефалония

Силно време удари Йонийските острови, като торнадо удари село в Корфу и причини големи щети, докато проливни валежи в Кефалония предизвикаха наводнения в няколко района, съобщава The Greek City Times.

Според corfunews, торнадото е ударило Афионас в северозападна част на Корфу. Бурята е откъснала покривите на поне три къщи и е разрушила общинска будка.

Метеорологичната система е причинила смущения както в северната, така и в южната част на острова. Падащи клони на дървета са кацнали на пътища и са затруднили движението, което е довело до незабавна реакция от пожарната служба за разчистване на отломките.

В същото време интензивни валежи удариха Кефалония и причиниха наводнения на множество места. Властите продължават да следят отблизо развитието на условията, тъй като метеорологичните явления продължават от дълъг период.

Гражданската защита и пожарната служба остават в повишена готовност през цялата нощ.

Властите очакват бурната система да засегне Гърция през следващите два дни, като се очакват тежки метеорологични условия в няколко региона.