Гръцките фермери възобновяват протестите

Гръцки фермери, включително животновъди, пчелари и рибари в цяла Гърция, решиха да възобновят протестите си след повече от двеседмично прекъсване, съобщават гръцки медии.

След маратонска среща на Панелинския комитет по пътни блокади в Лариса, Централна Гърция, в сряда, те се съгласиха да се спуснат в гръцката столица с тракторите си в петък, 13 февруари, и да останат на площад Синтагма до следващия ден.

Подобни мобилизации са планирани за понеделник и вторник, 9 и 10 февруари 2026 г., в големите градове в цялата страна.

Сред представените предложения – освен митинга в Атина, който беше одобрен с мнозинство – беше и планирането на протест в Солун по време на изложението Agrotica, планирано да се проведе от 12 до 15 март 2026 г.

Както подчертаха представителите на фермерите, действията им ще приемат различни форми отвъд блокади на ключови кръстовища и национални магистрали.

Фермерите заявиха, че са принудени да продължат организираните си протести, защото правителството не е успяло да изпълни исканията им. Те включват намаляване на производствените разходи, установяване на минимални гарантирани цени за техните продукти, компенсация за загубени доходи, създаване на необходимата инфраструктура и приемане на мерки за защита на селскостопанското производство.