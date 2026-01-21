Гръцките фермери прекратяват протестите

Още по темата: Гръцкото правителство и протестиращите фермери са на ръба на конфронтация 14.01.2026 12:13

Магистралите са отворени за движение

Фермерите премахнаха тракторите и другите превозни средства от повечето магистрали и ключови гранични пунктове след повече от 50 дни, тъй като протестиращите изглеждаха убедени, че не могат да изтръгнат по-нататъшни отстъпки от правителството.

Решението за отстъпка, взето късно във вторник, беше предшествано от две срещи през последните дни между делегации, представляващи протестиращите фермери, и министър-председателя Кириакос Мицотакис. Повечето от фермерите, представени на срещите, вече бяха отворили магистралите за движение – като оставиха някои трактори паркирани на пътя в готовност – като предварително условие, поставено от център-дясното правителство за провеждането на срещите, пише електронното издание на в. Kathimerini.

Протестиращите искат по-високи субсидии и данъчни облекчения, като се позовават на спираловидно нарастващите производствени разходи. Правителството отчасти отговори на техните искания, като заяви, че е ограничено от бюджетни ограничения и предупреди, че продължителните блокади на пътищата ще доведат до полицейски репресии срещу протестиращите.

Някои фермери, участващи в местни срещи за оценка на ситуацията във вторник, се застъпиха за продължаване на протестите, но мнозинството реши, че макар да не са доволни от отговора на техните искания, в този момент няма какво повече да се постигне.

Фермерите решиха да оставят превозните си средства паркирани на пътя в Малгара, Централна Гърция, без конкретни планове да блокират отново магистралата. По-късно в сряда протестиращите от региона Кардица в Тесалия ще се срещнат, за да решат как да постъпят.