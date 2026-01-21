Европейският парламент сезира съда на ЕС заради сделката с Меркосур

Това би могло да забави сделката с две години

Европейският парламент гласува да отнесе спорното споразумение с Меркосур до най-висшата съдебна инстанция на блока. Това би могло да забави сделката за свободна търговия на Европейския съюз с Южна Америка с две години и потенциално - дори да я провали, съобщава NOVA. 334 евродепутати подкрепиха референцията, 324 се противопоставиха и 11 се въздържаха.

Споразумението, подписано на 17 януари, предвижда създаване на зона за свободна търговия с над 700 милиона души. Сделката е спорна в редица страни в Европа, като Франция и Полша са сред противниците ѝ.

След гласуването Съдът на ЕС ще разгледа дали търговското споразумение е съвместимо с договорите на Съюза. Решението на парламента спира процедурата по одобрение в Европейския парламент, която беше насрочена за окончателно гласуване в следващите месеци. Решението на Съда на ЕС може да отнеме повече от година, а през това време одобрението на споразумението остава замразено.

