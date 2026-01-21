Дания „пенсионира“ всичките си изтребители F-16

Легендарният изтребител F-16 Fighting Falcon е „пенсиониран“ от датските военновъздушни сили. След повече от четири десетилетия служба, изтребителят на „Локхийд Мартин“ направи последното си кацане в неделя на авиобаза Скридструп, съобщава "Military watch magazine".

Дания експлоатира до 77 F-16, които формират гръбнака на датската противовъздушна отбрана от 1980 г. Подобно на други европейски страни от НАТО, като Белгия, Нидерландия и Норвегия, Дания също поръча F-16, първоначално разработен от General Dynamics, през втората половина на 70-те години на миналия век като заместител на Lockheed F-104 Starfighter.

В речта си на 18 януари на церемонията по случай извеждането от експлоатация на последните F-16, генерал Кристиан Хвидт заяви: „Не става въпрос за възраст; F-16 е поддържан от най-добрите авиационни техници в света и се пилотира от едни от най-добрите пилоти на планетата.“

Отсега нататък датските военновъздушни сили ще експлоатират само един тип изтребител - стелт изтребителя F-35A. Дания първоначално поръча 27 от самолетите от пето поколение, но през октомври 2025 г. обяви планове да увеличи този брой с още 16, до общо 43. Първите F-35A, носещи датската емблема на фюзелажа и знамето на Данеброг на опашката, кацнаха на летище Скридструп през септември 2023 г. До края на 2025 г. пристигнаха още 15 самолета.

С това решение Копенхаген се стреми да запази въздушно превъзходство и оперативна съвместимост със своите съюзници от НАТО, които също приемат на въоръжение F-35.