Коя е европейската страна, която има повече злато от ЕЦБ

Няма намерение да забави темпото

Националната банка на Полша е увеличила резервите си от злато до около 550 тона, на стойност над 63 милиарда евро.жПрезидентът на Националната банка на Полша (NBP) Адам Глапиньски от години подчертава, че златото играе специална роля в структурата на резервите, съобщава Euronews.

То е актив без кредитен риск, независим от решенията за паричната политика на другите страни и устойчив на финансови сътресения.

Високите златни резерви също допринасят за стабилността на полската икономика.

Амбициите на банката са далековидни: целта е да се достигнат 700 тона злато, а общата стойност на златните резерви да бъде около 400 милиарда PLN (94 милиарда евро).

Едва през 2024 г. златото съставляваше 16,86 % от валутните резерви на Полша. Прогнозите в края на декември 2025 г. показаха скок до 28,22 %, което е една от най-бързите промени в структурата на резервите сред централните банки в световен мащаб.

Най-големите транзакции бяха извършени в последните месеци на 2025 г., в период на повишена пазарна волатилност и геополитически напрежения.

Според анализи на Световния съвет за златото, 2025 г. донесе продължение на глобалната тенденция за натрупване на злато от централните банки. С малки изключения, повечето страни увеличиха запасите си, третирайки златото като стратегическа защита срещу валутни и финансови кризи.

През 2025 г. 95% от анкетираните централни банки очакват глобалните запаси от злато да се увеличат през следващите дванадесет месеца.

Причините, поради които централните банки инвестират в злато, обяснява Марта Басани-Прусик, директор „Инвестиционни продукти и валутни стойности“ в Монетния двор на Полша.

„Една от основните мотивации за централните банки е независимостта на цената на златото от паричната политика и кредитния риск. Също толкова важно е диверсифицирането на активите и намаляването на дела на долара и други валути в резервите“, обяснява тя.

Експертите посочват, че не всички централни банки отчитат пълния обем на своите покупки. В този контекст често се посочват Китай или Русия. Някои пазарни наблюдатели тълкуват тези действия като част от подготовката за алтернативен паричен модел, в който златото може да играе много по-голяма роля от преди.