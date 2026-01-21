След сблъсъка на високоскоростни влакове: нова влакова катастрофа в Испания с жертва

Още по темата: Tридневен траур в Испания заради влаковата катастрофа 19.01.2026 17:33

35 екипа са били изпратени в района

Машинист загина и най-малко 37 души бяха ранени, пет от които сериозно, след като пътнически влак дерайлира и се разби близо до Барселона, само няколко дни след фатален сблъсък между два влака в южна Испания в неделя, съобщава Би Би Си.

Според местни власти, във вторник вечерта влакът Rodalies се сблъска с подпорна стена, която падна върху релсите между Гелида и Сант Садурни.

Регионалният пожарен инспектор на Каталония Клауди Галлардо заяви, че всички пътници са били изведени от влака.

A deadly commuter train crash near Barcelona killed the driver and injured more than a dozen people. The incident comes days after a high-speed train collision in southern Spain left 41 dead. pic.twitter.com/pvjnzUij2w — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) January 21, 2026

Инцидентът стана, докато силни бури връхлетяха североизточна Испания, а крайбрежните райони в източната и северозападната част на страната са в състояние на повишена готовност заради времето.

Единадесет линейки са били на мястото на инцидента в Гелида, Каталония – на около 35 км (21,7 мили) западно от Барселона – за да окажат помощ на ранените, съобщиха службите за спешна помощ.

Местната пожарна служба съобщи, че 35 екипа са били изпратени в района и един пътник, заклещен във влака, е бил спасен.

Службите за спешна помощ съобщиха, че са евакуирали част от ранените в близките болници Moisès Broggi, Bellvitge и Vila Franca.

Освен петте сериозно ранени лица, шест са в по-леко състояние, а 26 са в „леко“ състояние, съобщиха службите за спешна медицинска помощ.

Друг влак от мрежата на Барселона също е дерайлирал във вторник.

„Оста е била ударена от камък, изхвърлен от бурята“, съобщи испанският оператор на железопътната мрежа Adif в изявление.

Влакът се е движел между Blanes и Maçanet-Massanes, североизточно от Барселона.

Няма данни за ранени, а услугите са преустановени.

Очаква се около 400 000 пътници да останат без влакове в сряда сутринта, съобщи испанският вестник El Pais.

Услугите в железопътната мрежа Rodalies са преустановени напълно, докато се извършват проверки за безопасност.