След сблъсъка на високоскоростни влакове: нова влакова катастрофа в Испания с жертва

Машинист загина и най-малко 37 души бяха ранени, пет от които сериозно, след като пътнически влак дерайлира и се разби близо до Барселона, само няколко дни след фатален сблъсък между два влака в южна Испания в неделя, съобщава Би Би Си.
Според местни власти, във вторник вечерта влакът Rodalies се сблъска с подпорна стена, която падна върху релсите между Гелида и Сант Садурни.
Регионалният пожарен инспектор на Каталония Клауди Галлардо заяви, че всички пътници са били изведени от влака.
A deadly commuter train crash near Barcelona killed the driver and injured more than a dozen people. The incident comes days after a high-speed train collision in southern Spain left 41 dead. pic.twitter.com/pvjnzUij2w— CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) January 21, 2026
Инцидентът стана, докато силни бури връхлетяха североизточна Испания, а крайбрежните райони в източната и северозападната част на страната са в състояние на повишена готовност заради времето.
Единадесет линейки са били на мястото на инцидента в Гелида, Каталония – на около 35 км (21,7 мили) западно от Барселона – за да окажат помощ на ранените, съобщиха службите за спешна помощ.
Местната пожарна служба съобщи, че 35 екипа са били изпратени в района и един пътник, заклещен във влака, е бил спасен.
Службите за спешна помощ съобщиха, че са евакуирали част от ранените в близките болници Moisès Broggi, Bellvitge и Vila Franca.
Освен петте сериозно ранени лица, шест са в по-леко състояние, а 26 са в „леко“ състояние, съобщиха службите за спешна медицинска помощ.
Друг влак от мрежата на Барселона също е дерайлирал във вторник.
„Оста е била ударена от камък, изхвърлен от бурята“, съобщи испанският оператор на железопътната мрежа Adif в изявление.
Влакът се е движел между Blanes и Maçanet-Massanes, североизточно от Барселона.
Няма данни за ранени, а услугите са преустановени.
Очаква се около 400 000 пътници да останат без влакове в сряда сутринта, съобщи испанският вестник El Pais.
Услугите в железопътната мрежа Rodalies са преустановени напълно, докато се извършват проверки за безопасност.