Гърция е в червена тревога заради силна буря

Училищата в Атика ще бъдат затворени в сряда

Училищата в региона на Атика ще останат затворени в сряда, тъй като в следващите часове над страната ще премине студен фронт с силна буря. Затварянето засяга всички държавни и частни начални и средни училища, включително вечерни курсове, като предпазна мярка за защита на учениците и персонала от обилните валежи, очаквани от обяд нататък, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

„Атика е в червена тревога. Предвид прогнозите за времето и препоръките на Комитета за оценка на риска, решихме да затворим училищата утре“, заяви регионалният управител Никос Хардалиас.

Той добави, че притеснението не е от общото количество валежи, а от тяхната интензивност, и че уроците ще се провеждат онлайн.

Националната метеорологична служба издаде спешно бюлетин, в който предупреждава за силни дъждове и гръмотевични бури в централна и южна Гърция, локално силен сняг в планинските райони на Тесалия и Македония и ураганни ветрове в части от страната.

Очаква се бурите да се засилят в източната и южната част на Пелопонес, Атика, Евия, Спорадите, северните и източните острови в Егейско море и Додеканезите до четвъртък. Бурята ще засегне региона Атика, който включва Атина, в сряда следобед.

Фериботните услуги от и до островите Закинтос и Кефалония също са преустановени

поради силни ветрове. Освен това фериботната линия Рио-Антирио остава затворена, като само частни автомобили и напълно натоварени камиони имат право да преминават по моста.

Очакват се снеговалежи в планинските и полупланинските райони на Пелопонес, Епир, Централна Гърция, Тесалия, Македония и Тракия, като особено силни снеговалежи се очакват в западната част на Македония и в областните единици Трикала, Кардица и Евритания.

Властите призоваха жителите да вземат предпазни мерки и да избягват ненужни пътувания.