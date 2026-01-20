Откриха 350 000 евро, зазидани в стена, в дома на македонски съдия

Прокуратурата за борба с организираната престъпност и корупцията в Северна Македония е поискала мярка за неотклонение домашен арест за съдията от Апелативния съд в Скопие Гьоко Ристов, в чийто семеен дом преди два дни от МВР съобщиха, че са открили 350 000 евро.

Наказателният съд в Скопие е потвърдил, че е получил предложението на прокуратурата и е уведомил Съдебния съвет, който трябва да реши дали да снеме имунитета на съдия Ристов, за да може да бъде определена исканата мярка.

От два дни, след съобщението на МВР медиите, в страната питат къде е апелативният съдия. В дома на родителите му, в Неготино, като част от обширно разследване на Главната прокуратура за борба с организираната престъпност и корупцията са били открити 350 000 евро, зазидани в стена.

Съдията "зидар" Гьоко Ристов

От прокуратурата съобщиха, че съмненията са, че намерените пари са незаконно придобити, а процедурата, довела до претърсванията, е следствие от разследване, започнато на 14 декември, когато адвокатът и бивш държавен прокурор Фехми Стафа беше заподозрян в получаване на подкуп.

Както прокуратурата информира тогава, Стафа е получил общо 50 000 евро, за да посредничи и да повлияе на съдия в Апелативния съд в Скопие във връзка с дело, водено срещу негов клиент. Мярката за неотклонение, която преди това е била наложена на клиента му и потвърдена от Апелативния съд в Скопие, след това е била заменена с домашен арест.

Съдебния съвет в Скопие вече е насрочил заседание, за да разгледа сваляне на имунитета на съдията от Апелативния съд.

Съдиите в Северна Македония се ползват с имунитет. Съгласно Закона за съдилищата, съдия не може да бъде задържан без одобрението на Съдебния съвет, освен ако не бъде хванат да извършва престъпление, наказуемо с лишаване от свобода за срок от пет години.