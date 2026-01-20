Азербайджан изпрати нова пратка хуманитарна помощ за Украйна

Азербайджан изпрати поредна пратка хуманитарна помощ за Украйна, която включва електрическо оборудване, съобщи азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ.

Подкрепата се предоставя от министерството на енергетиката в изпълнение на заповед, издадена от президента Илхам Алиев.

Хуманитарната помощ съдържа общо 12 електрически табла, 11 генератора, 5 трансформатора, както и 27 000 метра кабели и проводници. Общата стойност на помощта, поискана от украинската страна, възлиза на 1 милион долара.

И преди Азербайджан е предоставял хуманитарна помощ на Украйна, свързана с електроснабдяване. В контекста на продължаващата война общата стойност на хуманитарната подкрепа от Азербайджан за Украйна, включително помощта за възстановяване, вече надхвърля 45 милиона долара.