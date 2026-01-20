Украйна под натиск: Русия увеличава ракетните удари въпреки засилената ПВО

Проблемите на украинската противовъздушна отбрана днес не са толкова свързани с недостиг на ракети, колкото с рязкото увеличаване на интензивността на руските удари. Това заяви президентът Володимир Зеленски в коментар пред журналисти, съобщава РБК-Украйна.

По думите на държавния глава, през последното време Украйна е получила допълнителни системи за ПВО, но паралелно с това Русия значително е увеличила броя на ракетите, които използва при атаките си, особено балистичните. Москва, подчерта Зеленски, активно разширява производството на оръжие, използвайки компоненти, доставяни от чужбина - както от отделни държави, така и чрез частни компании.

Президентът отбеляза, че международната общност трябва да се съсредоточи не само върху помощта за Украйна, но и върху ограничаването на възможностите на Русия да произвежда ракети. Засега обаче тези усилия не дават желания резултат.

Говорейки за защитата срещу балистични заплахи, Зеленски подчерта, че на практика единственото ефективно средство за прехващане на такива ракети остават комплексите Patriot с ракети PAC-3. Именно затова Украйна има остра нужда от стабилни и увеличени доставки на боеприпаси за ПВО, най-вече с подкрепата на Съединените щати.

Отделно президентът обърна внимание на ситуацията с дроновете-камикадзе тип „Шахед“. Русия, по думите му, ги използва многократно повече от преди. В отговор Украйна разширява мрежата от мобилни огневи групи и увеличава броя на средствата за прехващане, като постепенно намира ефективни решения за противодействие на тази заплаха.

„Ние търсим инструменти и ще ги намерим. Длъжни сме да победим ‘Шахедите’, иначе просто няма как да оцелеем“, подчерта Зеленски.

Президентът акцентира и върху ключовата роля на САЩ и единството на западните партньори за сигурността на Украйна. От навременността на доставките и от работата на международните програми за закупуване на ракети пряко зависи защитата на мирното население.

По думите на Зеленски, неотдавна в Украйна е имало системи за ПВО, които временно са останали без ракети, но необходимите боеприпаси вече са доставени. В същото време от Министерството на отбраната подчертават, че нуждата от допълнителни ракети за системите Patriot и NASAMS остава критична, тъй като Русия продължава масираните атаки срещу енергийната и гражданската инфраструктура.