Мицотакис: Промяната на статуквото в Гренландия би била „катастрофална“

Гренландия е част от Кралство Дания

Всеки опит за промяна на статуквото в Гренландия би бил „катастрофален“ и „директно предизвикателство към НАТО“, каза премиерът Кириакос Мицотакис, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

„Това може да се окаже последната капка в трудни отношения, които имаме със САЩ“, каза Мицотакис. „Гренландия е част от Кралство Дания и това не може да се поставя под въпрос.“

Но Мицотакис добави, че САЩ „са прави (като казват), че северните страни трябва да направят повече за сигурността на Арктика. Те имат възможността да изградят бази в Гренландия, да изпратят повече войски и да експлоатират Гренландия финансово.“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предизвика широко разпространена тревога, като многократно заплаши да превземе Гренландия, самоуправляваща се територия на членката на НАТО Дания. В събота Тръмп обяви 10% вносна такса, считано от февруари, върху стоки от осем държави, които се обединиха около Дания и Гренландия.