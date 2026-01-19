Норвежкото правителство публикува съобщенията между премиера Стьоре и Доналд Тръмп

Още по темата: Тръмп към норвежкия премиер: Вече не чувствам задължение да мисля единствено за мир 19.01.2026 11:41

Правителството на Норвегия публикува пълните текстове на разменените съобщения между норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре и американския президент Доналд Тръмп относно Гренландия, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това е съгласно закона за свобода на информацията в страната.

Стьоре каза, че той е изпратил първото съобщение от свое име и от името на финландския президент Александер Стуб, когото в кореспонденцията нарича „Алекс“.

Текстово съобщение от норвежкия премиер Стьоре до американския президент Тръмп на 18 януари в 15:48 часа:

„Уважаеми г-н президент, скъпи Доналд – във връзка с контактите през Атлантика – за Гренландия, Газа, Украйна – и с вчерашното ви съобщение за митата. Вие знаете нашата позиция по тези въпроси. Но ние смятаме, че всички трябва да работим за снижаване (на напрежението) и деескалация – толкова много се случва около нас, по което трябва бъдем заедно. Предлагаме ви разговор по-късно днес – с двама ни или поотделно – кажете ни как предпочитате! Поздрави, Алекс и Юнас“.

Текстово съобщение от американския президент Тръмп до норвежкия премиер Стьоре на 18 януари в 15:15 часа:

„Скъпи Юнас, предвид това, че Вашата страна реши да не ми връчи Нобеловата награда за мир за това, че спрях НАД 8 войни, вече не се чувствам задължен да мисля само за мира, въпреки че той винаги ще бъде приоритет, но сега мога да мисля за това какво е добре и правилно за САЩ. Дания не може да защити тази земя от Русия и Китай и защо изобщо има „право на собственост“ върху нея? Няма никакви писмени документи – единствено фактът, че там е акостирала лодка преди стотици години, но наши лодки също са акостирали там. Направил съм за НАТО повече от всеки друг човек от основаването му насам, а сега НАТО трябва да направи нещо за САЩ. Светът няма да бъде сигурен, ако не придобием пълен и цялостен контрол върху Гренландия. Благодаря! Президент Д Дж Т“.