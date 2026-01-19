"Газпром" и унгарската компания MOL се споразумяха за сръбската NIS

Краен срок за преговори 24 март

Унгарският MOL и "Газпром", руските акционери на Петролната индустрия на Сърбия (NIS), се споразумяха за основните условия за бъдеща продажба. Това обяви министърът на минното дело и енергетиката на републиката Дубравка Джедович-Ханданович, както съобщава порталът Blic.

Освен това, по време на преговорите беше решено Сърбия да увеличи дела си в NIS с още 5%. Републиката успя да подобри позицията си "в сравнение с 2008 г., когато в крайна сметка имахме по-малко от 30%, и увеличаваме дела си с 5%", добави Джедович-Ханданович.

Както заяви тя, сделката все още предстои да се договоря, а крайният срок за това е 24 март. "Така че все още ни предстои много работа", посочи министърът.

Дубравка Джедович-Ханданович подчерта, че унгарската MOL се е ангажирала да не затваря петролната рафинерия в Панчево.

Според нея материалите по сделката ще бъдат изпратени в Съединените щати за одобрение в САЩ, които са наложили санкции срещу организациите на "Газпром".

През октомври влязоха в сила ограниченията на Министерството на финансите на САЩ върху NIS. Джедович-Ханданович заяви, че руските собственици на компанията са готови да предадат контрола върху активите ѝ. Според нея руски представители са поискали от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ да удължи оперативния ѝ лиценз въз основа на преговори с трета страна, припомня "Ведомости".

На 2 декември сръбският президент Александър Вучич заяви, че страната няма лиценз на OFAC за доставка на петрол на NIS, която е обект на американски санкции срещу "Газпром нефт". Сръбският лидер отбеляза, че републиката ще започне процеса на затваряне на рафинерията в Панчево.

На 25 декември сръбският новинарски портал RTS съобщи, че OFAC е издал нов лиценз на сръбската компания NIS, който позволява на акционерите и заинтересованите страни да продължат преговорите за продажбата на руския дял до 24 март. Този дял принадлежи на "Газпром" (контролира 11,3%) и "Газпром нефт" (44,85%).