Не е достатъчно да останем извън войната, трябва да останем и извън финансирането ѝ

Опитът показва, че европейските миротворци често се превръщат във войнствени сили. Това каза унгарският премиер Виктор Орбан на организирания от Фидес национален общински форум в понеделник в Будапеща, съобщава MTI.

Виктор Орбан също така спомена, че през последните 15 години икономическите резултати на селските райони са се увеличили с 50%. В резултат на това приходите от данък върху стопанската дейност са се увеличили два и половина пъти.

По думите му, Унгария никога не трябва да се примирява с урбанизация, при която се изчезват селата.

Говорейки за опасността от война, Виктор Орбан предупреди, че няма населено място в Унгария, където да няма паметник от Първата или Втората световна война, затова Унгария трябва да се придържа към политиката на мира, за да не се налага да се издига и трети паметник.

„Загубихме две войни, едва оцеляхме, едва издържахме, мисля, че трета война няма да издържим. Не трябва да рискуваме трета война”, заяви той. „Фактът, че сме били губещи и в двете войни, ни налага морално задължение да говорим високо и ясно на победителите, че от войната като цяло може да се излезе само със загуба.”

Виктор Орбан каза, че европейският опит показва, че европейските миротворци винаги се превръщат в поддържащи войната, „затова не препоръчвам Унгария да изпраща войски извън собствените си граници в рамките на каквато и да е европейска миротворческа мисия“.

„Но не е достатъчно да останем извън войната, трябва да останем и извън финансирането на войната”, подчерта Орбан. „Има толкова пари, колкото може да произведе унгарската икономика, ако ги занесем в Украйна, тук няма да има. Няма размножаване на пари. Един форинт не може да се изхарчи на две места, или го харчим в Украйна, или в Матесалка, или в Днипро, или във Веспрем, или в Киев, или в Будапеща, такава е ситуацията.”

Според него днес Европа се управлява от „германска военна тройка“ – председателят на Европейската комисия, германският канцлер и лидерът на най-голямата фракция в Европейския парламент. Той продължи, че тези „военни германци“ имат представителство в Унгария, тъй като партията „Тиса“ е член на Европейската народна партия. Това е тяхната военна партия, те представляват Брюксел в Унгария. Винаги гласуват за това, което иска Брюксел, включително и за продължаване на войната, заяви той.

Той посочи, че досега Брюксел е похарчил 192 милиарда евро за Украйна, а сега ще изпрати още 90 милиарда евро под формата на заем, което е достатъчно финансиране за войната за две години.

Той каза, че всяка седмица от двете страни на украинския фронт умират или остават инвалиди 9000 души, което означава 800 000 жертви за две години.

„Когато в Брюксел „добрите войнолюбци“ решат да дадат 90 милиарда евро, „това означава, че ще произведем 800 000 инвалиди или мъртви хора в съседство с Унгария“, добави Орбан. „Украинците никога няма да изплатят кредита, взет от паричния пазар, следователно европейците ще трябва да го изплатят, а това означава, че „нашите деца и внуци ще платят“. Трябва да се дистанцираме от това.”