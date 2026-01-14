Виктор Орбан: Парите не растат по дърветата, казваме „Не” на военния план на Брюксел

За Унгария това би означавало финансова тежест

Унгарският премиер Виктор Орбан обяви в социалната мрежа X, че Украйна е поискала 800 милиарда долара финансиране от Европейския съюз през следващото десетилетие. Той твърди, че това би създало непоносима финансова тежест за Унгария.

„Парите не растат по дърветата, особено не 800 милиарда долара. Това е сумата, която украинците изискват от европейците за следващите десет години. За Унгария това би означавало финансова тежест от над 9 милиарда долара. И откъде, според Брюксел, трябва да дойдат всички тези пари?

Без да претендират за изчерпателност, те биха премахнали 13-ата и 14-ата пенсия, схемите за жилищно подпомагане, субсидиите за закупуване на семейни жилища, намалените цени на енергията за домакинствата, плоския данък върху доходите, схемата за заеми за работници и данъчните облекчения за майки, млади хора и семейства. Мога да продължавам дълго.

Това не е спекулация. Генералният план на Брюксел е написан черно на бяло в целия Европейски семестър, специфичните за всяка държава препоръки и процедурите за нарушение. С бързото наближаване на унгарските избори ще трябва да се вземе решение. Едно е сигурно: казваме НЕ на военния план на Брюксел”, написа Орбан.