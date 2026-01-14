Украйна нареди спешна евакуация на деца и родители от Запорожка област

С решение на Координационния щаб за евакуация в Украйна бе взето трудно, но необходимо решение за задължителна евакуация на деца заедно с родителите им или законните им представители от пет населени места в Запорожка област. Това обяви в социалните мрежи вицепремиерът на Украйна Олексий Кулеба. Става въпрос за около 40 деца от 26 семейства в две общини. За тях е определен Черкаски регион за прием и настаняване.

„Задължителната евакуация винаги е трудна стъпка, но това е единственият отговорен начин да се спасят животи, преди всичко животите на децата“, заяви Кулеба.

В сътрудничество с Министерството на социалната политика, Министерството на вътрешните работи, местната власт и всички ангажирани служби властите ще осигуряват координирани действия, безопасен маршрут за евакуация и необходимата подкрепа за всяко семейство на всички етапи от процеса.