Пореден скандал в Украйна! Юлия Тимошенко обвинена в корупция – НАБУ претърси офисите ѝ

Служители на антикорупционните органи в Украйна обвиниха лидера на партията „Батькивщина“ Юлия Тимошенко в подкупване на депутати от Върховната Рада. Това съобщава „Украинская правда“, позовавайки се на свои източници.

Според източника, обвинението е било повдигнато тази сутрин от Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) и Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САПО). Подкупите били за гласуване за или против отделни законопроекти и били предлагани на депутати от други парламентарни групи.

По-рано беше съобщено, че офисът на Тимошенко в Киев е претърсен през нощта във връзка с разследването за подкупване на членове на Върховната Рада.

Самата Тимошенко потвърди, че й е връчено обвинение и че са претърсени офисите на партията, но категорично отхвърли обвиненията.

„Това са само гръмки публични изявления онлайн без никакви доказателства. Претърсването беше грандиозен PR трик – не откриха нищо. Взеха служебните ми телефони, парламентарните документи и личните ми спестявания, които са напълно разкрити в официалната ми декларация за имущество“, заяви тя.

Тимошенко добави, че над тридесет въоръжени мъже са влезли в сградата без документи и са държали служителите за заложници.

„Изглежда изборите са много по-близо, отколкото изглежда, и някой е решил да започне да мете опонентите си“, посочи тя.