Мощна експлозия в полицейска централа в Румъния, има ранени

Рано тази сутрин мощна експлозия избухна в централата на Пътната полиция в румънския град Лугож, в югозападната част на страната, съобщават местните медии.

Двама души са ранени и откарани в болница с изгаряния по лицето и крайниците, предава кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева. Трети човек е получил паническа атака и му е оказана медицинска помощ на място. Всички пострадали са служители на институцията.

Сградата, където е станал инцидентът, е сериозно повредена.

На мястото на експлозията работят екипи на Инспектората за извънредни ситуации в Банат, както и служби за ядрена, химична и биологична защита. Спасители и компетентни органи извършват проверки, за да установят точната причина за инцидента. Разследването продължава.